3 أسباب و4 أعراض.. "سعود الطبية" تستعرض ماهية حساسية العين وطرق الوقاية

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من أعراض وأسباب حساسية العين؛ مشيرة إلى طرق الوقاية وأهمية التوجه إلى الطبيب عند الشعور بالأعراض.
وأوضحت المدينة، أن حساسية العين تتمثل في "معاناة البعض من احمرار مع حكة مستمرة، إلى جانب نقص في القدرة على الرؤية بوضوح".
وعن أعراضها، أشارت "سعود الطبية" إلى "زيادة في إفراز الدموع، وإحساس بالحكة، واحمرار وتورم في الملتحمة، والإحساس بالجفاف".
وأبانت أن أسباب حساسية العين هي: "الرياح المحملة بالأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس، والملوثات الهوائية مثل عوادم السيارات وغيرها".
وللوقاية يمكن "الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتجنب مسببات الحساسية كالأتربة والغبار والملوثات الهوائية، ووضع كمادات المياه الباردة على العين لعدة مرات يوميًّا، وتجنب أشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية".
وأشارت "سعود الطبية" إلى أنه عند الإصابة بحساسية العين يجب التوجه للطبيب للحصول على الوصفة المناسبة.