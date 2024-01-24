هل تناول الأسبرين بشكل متقطع أسبوعياً يقي من الجلطات؟ "النمر" يجيب

وقال في تغريدة على حسابه في "إكس"، ردًّا على تساؤل جدلي حول إن كانت ممارسة الرياضة مع الأكل غير الصحي أفضل من الأكل الصحي دون ممارسة رياضة؟ لافتًا إلى أن الأكل الصحي اليومي، بالإكثار من الخضراوات والفواكه وتقليل الدهون والملح "أقوى نسبيًّا" من ممارسة الرياضة اليومية في الوقاية من جلطات القلب، وفي كلٍ خير.