لماذا يزيد وزني في رمضان؟ أسباب متنوعة يبرزها مختصون: كفى قلي!

من جهة أخرى، يركز أطباء التغذية والخبراء على دور الأطعمة الصحية في المحافظة على وزن طبيعي، إذ إن طهي الأطعمة بطرق بديلة، إما عبر سلقها أو شويها أو تحميصها يخفف من كمية الدهون التي توجد عادة في الوجبات الرمضانية.