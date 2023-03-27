لماذا يزيد وزني في رمضان؟ أسباب متنوعة يبرزها مختصون: كفى قلي!

يعاني بعضُ الصائمين زيادة في الوزن خلال شهر رمضان على الرغم من انقطاعهم عن تناول الطعام لساعات طويلة خلال يوم الصوم، ويعزو الأطباء زيادة الوزن إلى عدم التقيد بنوع وكمية الطعام، إضافة إلى عدم الحركة والخمول بعد تناول وجبة الإفطار.
فالسمنة التي تشكل خطرًا يهدد بصحة الإنسان لارتباطها الوثيق بأمراض السكري والقلب والسرطان، قد تكون من أكثر العوامل خطورة في الوقت الحاضر.
ووفق الأطباء يعد شهر رمضان فرصة مثالية للتمتع بوزن طبيعي، عبر التقيد بنمط غذائي صحي وعدم الإفراط في تناول الحلويات، فيما تعد الحركة من العوامل التي تساعد على ضبط الوزن جيدًا في هذا الشهر.
من جهة أخرى، يركز أطباء التغذية والخبراء على دور الأطعمة الصحية في المحافظة على وزن طبيعي، إذ إن طهي الأطعمة بطرق بديلة، إما عبر سلقها أو شويها أو تحميصها يخفف من كمية الدهون التي توجد عادة في الوجبات الرمضانية.
وفي هذا الإطار، نصح استشاري التغذية العلاجية والسمنة الدكتور سمير سامي، عبر "سكاي نيوز عربية"، باستثمار شهر رمضان باعتباره فرصة للتخلص من السلوكيات الصحية المغلوطة، ومحاولة الاعتدال في تناول الوجبات تبعًا لحالة الفرد الصحية ووزنه، مشيرًا إلى أنه يجب الاستعاضة عن القلي بطرق أخرى، مثل الشواء داخل الفرن لتقليل نسب الزيوت الداخلة إلى الجسم.