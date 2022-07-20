مشروب أصفر يحسن "بشكل ملحوظ" مستويات السكر بالدم خلال ساعات

يُذكر أن الدراسات الأخرى لم تظهر هذه العلاقة، لذا يلزم إجراء مزيدٍ من البحث قبل التمكن من استخلاص النتائج، حيث وجد الباحثون في تحليل لثماني تجارب عشوائية نُشرت في مجلة الطب أنه "لا يوجد فرق كبير" في غلوكوز الدم الصائم بعد تناول الزنجبيل.