خاصة لنوعين من الناس.. دراسة بريطانية: سرعة المشي تُقلل خطر الإصابة بـ"مرض خطير"

وخلصت الدراسة إلى أن المشي بسرعة يمكن أن يكون وسيلة فعالة للوقاية من مرض السكري من النوع 2، خاصةً للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر أخرى للإصابة بالمرض، مثل السمنة أو تاريخ عائلي من مرض السكري.