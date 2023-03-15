نتائج دراسة حديثة تكشف فوائد مذهلة لزيت الزيتون على الدماغ

وبحسب الباحثين، لم تكن نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي هي نفسها في المجموعتين، حيث اتضح أن زيت الزيتون البكر يحفز عمل الحاجز الدموي الدماغي والتواصل بين مناطق الدماغ المختلفة، بينما زاد الزيت المكرر من التنشيط الوظيفي للدماغ في المناطق المسؤولة عن الإدراك، مما أدى إلى تحسين الذاكرة.