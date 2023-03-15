نتائج دراسة حديثة تكشف فوائد مذهلة لزيت الزيتون على الدماغ

أكدت دراسة حديثة أجرتها كلية هاريسون للصيدلة بجامعة أوبورن الأمريكية الفوائد المذهلة لزيت الزيتون على الوظائف الإدراكية للإنسان.
ووفق الدراسة التي نشرتها مجلة Nutrients فإن العلماء درسوا 25 حالة لمتطوعين يعانون من اضطرابات إدراكية خفيفة، وطلب منهم إضافة 30 مليلترًا (ثلاث ملاعق طعام تقريبًا) من زيت الزيتون إلى نظامهم الغذائي اليومي لمدة ستة أشهر.
وتناول 13 منهم زيت الزيتون البكر الممتاز والـ 12 الآخرون تناولوا زيت الزيتون المكرر، يحتوي النوع الأول من زيت الزيتون على العديد من الفينولات - نوع من المركبات العضوية المحتوية على مجموعة الهيدروكسيل والبنزول.
ووفق "الألمانية" خضع جميع المشاركين قبل وبعد تناول زيت الزيتون إلى: التصوير بالرنين المغناطيسي، اختبارات معرفية، تحليل الدم لكشف المؤشرات الحيوية لمرض ألزهايمر.
وأظهرت النتائج أن نوعي زيت الزيتون المستخدم يحسنان الوظائف الإدراكية، وهذا ما انعكس في مؤشرات الخرف السريري والمعايير السلوكية الأخرى، وهذه النتائج تتوافق مع نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية سابقًا.
وبحسب الباحثين، لم تكن نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي هي نفسها في المجموعتين، حيث اتضح أن زيت الزيتون البكر يحفز عمل الحاجز الدموي الدماغي والتواصل بين مناطق الدماغ المختلفة، بينما زاد الزيت المكرر من التنشيط الوظيفي للدماغ في المناطق المسؤولة عن الإدراك، مما أدى إلى تحسين الذاكرة.
وأوضح الباحثون أنه كما تغيرت المؤشرات الحيوية لمرض ألزهايمر، تغيرت لويحات الأميلويد وبروتين تاو نحو الأفضل في المجموعتين، ويُحتمل أن يكون هذا قد تسبب في تحسين وظيفة الحاجز الدموي الدماغي، وكذلك القدرات الإدراكية.