زُر الطبيب في هذه الحالة.. "الصحة": 24% من البالغين بالمملكة مصابون "قولون عصبي"

قالت وزارة الصحة: إن 24% تقريبًا من البالغين في المملكة مصابون بمتلازمة القولون العصبي، ناصحة بأهمية زيارة الطبيب لمعرفة مهيجات القولون وتجنب أعراضه.
وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة"، أن القولون العصبي اضطراب شائع يصيب الجهاز الهضمي وتحديدًا الأمعاء الغليظة (القولون)؛ مشيرة إلى أن أعراضه متكررة وتشمل: "عدم الراحة في البطن، وتقلصات وانتفاخات مصحوبة بنوبات متناوبة من الإسهال أو الإمساك"؛ حيث تختلف الأعراض ومدتها من شخص إلى آخر.
وعن علاج القولون العصبي، أكدت الوزارة في إنفوجراف معلوماتي نشرته اليوم، أن العلاج يعتمد على تخفيف الأعراض حتى يتمكن المصاب من التعايش؛ مشيرة إلى أهمية معرفة العوامل المهيجة للقولون وتجنبها، ناصحة بزيارة الطبيب إذا لم يتمكن المصاب من تحديد المهيجات.