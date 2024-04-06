زُر الطبيب في هذه الحالة.. "الصحة": 24% من البالغين بالمملكة مصابون "قولون عصبي"

وعن علاج القولون العصبي، أكدت الوزارة في إنفوجراف معلوماتي نشرته اليوم، أن العلاج يعتمد على تخفيف الأعراض حتى يتمكن المصاب من التعايش؛ مشيرة إلى أهمية معرفة العوامل المهيجة للقولون وتجنبها، ناصحة بزيارة الطبيب إذا لم يتمكن المصاب من تحديد المهيجات.