"سلامة أطفال السكري في العيد".. نصائح ذهبية تهديها "سعود الطبية" للآباء

وأوضحت المدينة أنه من المهم تجنّب إغراء الطفل المصاب بالسكري بتناول أو شراء كميات كبيرة وأنواع مختلفة من الحلويات في العيد، إذ يجب أن تكون الكمية قليلة جدًا حتى لا تتوق نفس الطفل إلى تناول ما يزيد على الحاجة، كذلك يجب تخصيص حصة معينة للطفل من الكعك والبسكويت وفقًا لإرشادات الطبيب وأخصائيي التغذية، وضرورة مراقبة صرفه للعيدية حتى لا يقوم بشراء كميات كبيرة من الحلوى ويتناولها دون علم الأهل وفي غياب مراقبتهم عليه؛ حتى لا يتعرض إلى ارتفاعات السكر وعدم السيطرة عليه، ومن ثم الحموضة الكيتونية التي تستلزم دخول المريض للمستشفى.