استشاري سكري: التوتر الصباحي يرفع سكر الدم دون طعام.. والتمر ليس ممنوعًا

كشف الدكتور عبدالرحمن بخاري، استشاري التخصص الدقيق في أمراض السكري، أن التوتر والغضب في الصباح قد يكونان من الأسباب المحتملة لارتفاع سكر الدم حتى دون تناول أي طعام، محذرًا من تأثير الضغوط اليومية على هرمونات الجسم ومقاومة الإنسولين.
وأوضح بخاري، في رده على سؤال لمصاب بالسكري ملتزم بالتعليمات الطبية ولاحظ – عبر جهاز حساس السكر – ارتفاعًا في القراءات من بعد الاستيقاظ وحتى الساعة 10–11 صباحًا رغم عدم تناوله الإفطار، أن هناك عدة أسباب متوقعة لارتفاع السكر صباحًا، إلا أن السبب في هذه الحالة كان مرتبطًا بعوامل نفسية وضغوط يومية.
وقال في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، إن مشاكل بيئة العمل وزحام المرور كانت من أبرز مسببات التوتر والغضب الصباحي لهذا المريض، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع هرمونات التوتر، وعلى رأسها الكورتيزول، الذي يسهم بدوره في رفع سكر الدم وزيادة مقاومة الإنسولين.
وأشار إلى أهمية الكشف المبكر عن مضاعفات السكري فور تشخيص النوع الثاني، مؤكدًا ضرورة فحص اعتلال الشبكية، والأعصاب الطرفية، والقدم السكري. وفسر ذلك بأن معظم حالات النوع الثاني تُكتشف بعد سنوات من بداية المرض دون علم المصاب، بسبب غياب الأعراض وتطوره التدريجي. بينما النوع الأول تظهر أعراضه عادة قبل الاكتشاف بفترة قصيرة، ما يسهم في تشخيصه مبكرًا نسبيًا.
وفيما يتعلق بالتمور، صحح بخاري مفهومًا شائعًا، مؤكدًا أن التمر ليس ممنوعًا على مريض السكري، لكن الاعتدال هو الأساس. وقال إن تناول 3 إلى 5 حبات تمر يوميًا يُعد مناسبًا، بشرط اعتبارها وجبة خفيفة مستقلة دون كربوهيدرات أخرى معها.
وبيّن أن محتويات التمر الغذائية تختلف حسب النوع، وتشمل:
44 إلى 88% كربوهيدرات (بما فيها السكريات، وتزداد النسبة كلما زادت الحلاوة، ولا تشمل دبس التمر عالي السكر)،
6 إلى 12% ألياف،
2 إلى 6% بروتين،
0.2 إلى 0.5% معادن وأملاح وفيتامينات ودهون غير مشبعة.