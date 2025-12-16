استشاري سكري: التوتر الصباحي يرفع سكر الدم دون طعام.. والتمر ليس ممنوعًا

وأوضح بخاري، في رده على سؤال لمصاب بالسكري ملتزم بالتعليمات الطبية ولاحظ – عبر جهاز حساس السكر – ارتفاعًا في القراءات من بعد الاستيقاظ وحتى الساعة 10–11 صباحًا رغم عدم تناوله الإفطار، أن هناك عدة أسباب متوقعة لارتفاع السكر صباحًا، إلا أن السبب في هذه الحالة كان مرتبطًا بعوامل نفسية وضغوط يومية.