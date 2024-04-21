8 خطوات للتعامل مع القلق وأداء مهامك اليومية يوضحها "صحي القصيم"

ودعا في إنفوجرافيك توعوي، إلى الحرص على تنظيم النوم، والمسارعة لإنجاز المهام بوقتها، والابتعاد عن التسويف، واتخاذ القرارات في الأمور العالقة، وأداء التمارين الرياضية، والتقليل من الكافيين للتخفيف من تجنُّب نوبات الهلع.