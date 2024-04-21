8 خطوات للتعامل مع القلق وأداء مهامك اليومية يوضحها "صحي القصيم"

أوضح تجمُّع القصيم الصحي، أن القلق المرضي يعد عائقاً يؤثّر في أداء المهام اليومية، لافتاً إلى أبرز طرق التعامل معه والتغلب عليه.
ونصح التجمُّع بالتنفس بعمق مع تجربة طريقة العد حتى الرقم عشرة للتغلب على نوبة القلق، مع تقبُّل فكرة أن التحكم في كل شيء أمرٌ مستحيل، وممارسة التطوع والمشاركة في الأنشطة المختلفة.
ودعا في إنفوجرافيك توعوي، إلى الحرص على تنظيم النوم، والمسارعة لإنجاز المهام بوقتها، والابتعاد عن التسويف، واتخاذ القرارات في الأمور العالقة، وأداء التمارين الرياضية، والتقليل من الكافيين للتخفيف من تجنُّب نوبات الهلع.