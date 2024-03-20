"مناعة ورؤية وإبداع".. 10 فوائد صحية من "لعب طفلك في الهواء الطلق"

قضاء الأطفال بعض الوقت في الخارج، واللعب في الهواء الطلق، يُعَد من الأشياء المفيدة لصحتهم العامة؛ فهو يساعد على تعزيز مناعتهم والحفاظ على وزن صحي، وتحسين نوعية النوم، وعليهم قضاء المزيد من الوقت في الطبيعة بدلًا من الجلوس أمام الشاشات.