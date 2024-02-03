"المشروب المفضل للجميع" يخفّف حرقة الفم من الأطعمة الحارة.. علماء يكشفون أحد أسراره

وكشفت النتائج أيضًا أن الحليب كامل الدسم عالي التصفية وعالي البروتين، هو الأكثر فعالية في تقليل الإحساس بالحرقان الناتج عن الكابسيسين، كما يوفر بعض الأدلة على أن التركيزات الأعلى من البروتين ساعدت في تخفيف حرق الكابسيسين، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد المساهمات النسبية للدهون والبروتين.