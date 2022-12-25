"لغز التهاب الأمعاء".. دراسة حديثة: لون شائع في الطعام يثير الحالة!

وتشير بعض الدراسات إلى أن اللوم يقع على إلغاء تنظيم الاستجابات المناعية، بينما تشير دراسات أخرى إلى اختلال التوازن في القناة الهضمية. ووفقًا لنتائج دراسة جديدة، يمكن أن يؤدي لون شائع يستخدم على نطاق واسع في الطعام إلى إثارة هذه الحالة عن طريق إحداث "تأثيرات ضارة كبيرة" في القناة الهضمية.