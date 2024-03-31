تجنباً لمشكلات صحية وسوء الهضم.. خبيرة تغذية: لا تجمعوا بين هذه الأغذية في طعامكم

وكانت "لازورينكو" قد أعلنت في وقت سابق، أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط هو أحد أكثر أنواع الأنظمة الغذائية التي تم بحثها والموصى بها؛ لأنه وفقاً لها، هذا النظام الغذائي غني بالأطعمة النباتية وزيت الزيتون والمكسرات والأسماك والفواكه، ما يساعد في الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يحمي من الالتهابات ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ويحافظ على وزن صحي.