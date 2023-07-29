وراثي وقد يكون علامة على الربو.. 3 طرق للتخلّص من "جلد الدجاجة"

وبحسب النعيمي، وفق سكاي نيوز عربية: هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تقليل المظهر غير المحبب للجلد؛ منها استخدم مُطربات الجلد؛ حيث يعتبر الفازلين أحد الحلول المناسبة للمشكلة وغير المكلفة؛ حيث إنه يساعد على تنعيم الجلد المتقشر، والطريقة الثانية استخدام المقشرات الخفيفة، فيمكنك التخلص من الخلايا الميتة وإزالة بصيلات الشعر بلطف باستخدام مقشر خفيف، لكن هذا الحل بحسب النعيمي يعتبر مؤقتًا.