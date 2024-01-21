عادة ما تكون مخفية.."علامات مبكرة للاشتباه بالخرف" وعدوان مفاجئ!

ووفقًا لها، ليس انخفاض الذاكرة والانتباه والتركيز المعيار الرئيسي للمرض ولكن أيضًا حاجة الشخص إلى المساعدة؛ فإذا كان الشخص لا يستطيع بنفسه دفع فواتير الخدمات مثلاً أو الذهاب إلى المتجر، ويحتاج إلى مساعد، فهذا بمثابة الأساس للتشخيص، وعمليًا لا تحدث أخطاء في التشخيص، لأن معظم المرضى يلجأون إلى الأطباء عندما يكون التشخيص واضحًا حتى لهم.