السمنة والتدخين عدوّان لعينيك.. أسباب وعادات سيئة تجنبها قبل وصول العمى!

ويُعتبر النظام الغذائي مهمًا جدًا لصحة العين؛ لأن السمنة تؤدي إلى اضطرابات صحية تؤثر على صحة العين مثل السكري، وبالتالي، فإن ما يأكله الإنسان ينعكس بطريقة غير مباشرة على عينيه، وتشير بيانات صحية في الولايات المتحدة إلى أن 90 بالمائة من حالات العمى التي تنجم عن مرض السكري كان من الممكن تفاديها.