علاج ناجح للاحتقان لي ولأولادي.. "الخضيري": تعلمته من والدتي باستثناء!

وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على تويتر"، قائلًا: "أحد العلاجات التي تَعَلّمتها من والدتي -يرحمها الله- والناجحة معي أنا وأولادي لالتهاب أو احتقان اللوزتين؛ هو الغرغرة بماء حار مالح".

وأضاف: "نصف ملعقة ملح طعام في نصف كوب ماء حار تحت الغليان وبحرارة تتحملها، ثم تتغرغر بها ٣ مرات لعدة أيام، وسترى النتيجة؛ إلا إذا استمر أكثر من يومين فلا بد من مضاد".