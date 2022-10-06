علاج ناجح للاحتقان لي ولأولادي.. "الخضيري": تعلمته من والدتي باستثناء!

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: الغرغرة بماء حار مالح، يعالج التهاب أو احتقان اللوزتين؛ مشيرًا إلى أن هذا العلاج ناجحٌ وتَعَلّمه من والدته؛ إلا في حالة استمرار الاحتقان أكثر من يومين فلا بد من مضاد حيوي.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على تويتر"، قائلًا: "أحد العلاجات التي تَعَلّمتها من والدتي -يرحمها الله- والناجحة معي أنا وأولادي لالتهاب أو احتقان اللوزتين؛ هو الغرغرة بماء حار مالح".
وأضاف: "نصف ملعقة ملح طعام في نصف كوب ماء حار تحت الغليان وبحرارة تتحملها، ثم تتغرغر بها ٣ مرات لعدة أيام، وسترى النتيجة؛ إلا إذا استمر أكثر من يومين فلا بد من مضاد".