لا تتجاهل رغبتك الشديدة في تناول الطعام المتبل.. تحذيرٌ من هذا المرض

من المعروف أن الرغبة الشديدة المفاجئة في تناول شيء معين من الطعام أمرٌ شائعٌ جداً، لكن اتضح أن الجسم بهذه الطريقة يعطينا إشارات محدّدة، يجب عدم تجاهلها، خاصة إذا كانت الرغبة هي في تناول أطعمة متبلة.