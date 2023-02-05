لا تتجاهل رغبتك الشديدة في تناول الطعام المتبل.. تحذيرٌ من هذا المرض

من المعروف أن الرغبة الشديدة المفاجئة في تناول شيء معين من الطعام أمرٌ شائعٌ جداً، لكن اتضح أن الجسم بهذه الطريقة يعطينا إشارات محدّدة، يجب عدم تجاهلها، خاصة إذا كانت الرغبة هي في تناول أطعمة متبلة.
الدكتور يفغيني باتايف، أخصائي الأمراض المعدية، وخبير التغذية الروسي، أوضح أن الرغبة الشديدة في تناول أطعمة غنية بالتوابل، تشير إلى وجود مشكلات في الجهاز التنفسي.
وتابع: "إذا لاحظ الشخص أنه زاد من استهلاك الثوم والبصل وشتى التوابل، فإن ذلك قد يكون إشارة إلى قرب إصابته بمرض في الجهاز التنفسي".
وأضاف باتايف، أن احتواء هذه المواد على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر المعدنية، يجعلها لا غنى عنها في مكافحة الفيروسات، لكنه في الوقت نفسه ينصح بعدم الاعتماد على الثوم والتوابل فقط، والأفضل تعزيز منظومة المناعة بالفيتامينات.