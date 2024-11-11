هل تتحدث أثناء النوم؟ مختصة تكشف ما يثير القلق وتقدم وصاياها: كن حذراً!

وتقول: "بعد سن 14 عامًا نحاول العثور على السبب، لأنه لم يعد بإمكاننا تفسير ذلك بأن هياكل الدماغ لم تتشكل أو بشيء آخر، لذلك كقاعدة عامة، عادة نستبعد الإصابة بالصرع أو حالات أخرى متعلقة بالنوم من شأنها "إيقاظ" الشخص، مثل انقطاع التنفس أثناء النوم أو حركة الساقين أثناء النوم. ونبحث ونحدد بالتعاون مع أطباء الأعصاب، ما إذا كان هناك سبب آخر"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".