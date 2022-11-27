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#ملعب_عش_بصحة.. 5 أجـزاء بالجسم أكثر تعرضاً لإصابات الرياضة وللوقاية طرق

اختيار المعدات والأدوات المناسبة والتدرج في زيادة عـدد مرات ومدة التمرين تحد منها
#ملعب_عش_بصحة.. 5 أجـزاء بالجسم أكثر تعرضاً لإصابات الرياضة وللوقاية طرق
سبق
سبق

تحت وسم #ملعب_عش_بصحة، عرّفت وزارة الصحة بالأجزاء الأكثر تعرضاً للإصابات الرياضية في الجسم وطرق الوقاية منها.

وأوضحت "الصحة"، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "تويتر"، أن أكثـر الأجزاء المعرّضة للإصابات الرياضية في الجسم، هي: الأنسجة الضامة (الأوتار والأربطة)، والـركبـة، العضلات، والكاحل، والعظام والمفاصل".

وبيّنت أنه "للحد من الإصابات الرياضية يجب اختيار المعدات والأدوات الرياضية المناسبة، والإحماء قبل التمرين، والتدرج في زيادة عـدد مرات ومدة التمرين، وعدم إجهاد الجسم، والحرص على الغذاء الصحي والسوائل".

وزارة الصحة
الصحة
عش بصحة

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