ملعب_عش_بصحة.. 5 أجـزاء بالجسم أكثر تعرضاً لإصابات الرياضة وللوقاية طرق

تحت وسم #ملعب_عش_بصحة، عرّفت وزارة الصحة بالأجزاء الأكثر تعرضاً للإصابات الرياضية في الجسم وطرق الوقاية منها.
وأوضحت "الصحة"، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "تويتر"، أن أكثـر الأجزاء المعرّضة للإصابات الرياضية في الجسم، هي: الأنسجة الضامة (الأوتار والأربطة)، والـركبـة، العضلات، والكاحل، والعظام والمفاصل".
وبيّنت أنه "للحد من الإصابات الرياضية يجب اختيار المعدات والأدوات الرياضية المناسبة، والإحماء قبل التمرين، والتدرج في زيادة عـدد مرات ومدة التمرين، وعدم إجهاد الجسم، والحرص على الغذاء الصحي والسوائل".