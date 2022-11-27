ملعب_عش_بصحة.. 5 أجـزاء بالجسم أكثر تعرضاً لإصابات الرياضة وللوقاية طرق

وبيّنت أنه "للحد من الإصابات الرياضية يجب اختيار المعدات والأدوات الرياضية المناسبة، والإحماء قبل التمرين، والتدرج في زيادة عـدد مرات ومدة التمرين، وعدم إجهاد الجسم، والحرص على الغذاء الصحي والسوائل".