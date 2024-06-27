ليس آمنًا.. 6 مخاطر للتسمير "التان" في تحذير لتجمع الطائف الصحي

أوضح تجمع الطائف الصحي، أن التان أو "التسمير"، يمثل ردة فعل الجلد تجاه التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية؛ حيث يزيد من إنتاج صبغة الميلانين محاولًا حماية الجلد من الضرر.
وأضاف "صحي الطائف" أن التسمير "التان" ليس آمنًا؛ سواء كان التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس أو أسرّة التسمير في الصالونات أو استخدام منتجات التسمير المزورة؛ مشيرًا إلى أن تغير لون البشرة دلالة على تلف الجلد.
وعدّد مخاطر التسمير في أنها تشمل: سرطان الجلد والعين، وتلف وضرر العيون، والشيخوخة المبكرة، وتثبيط جهاز المناعة في الجسم والدفاعات الطبيعية للبشرة، والإصابة بالحساسية والطفح الجلدي المثير للحكة.