ليس آمنًا.. 6 مخاطر للتسمير "التان" في تحذير لتجمع الطائف الصحي

وأضاف "صحي الطائف" أن التسمير "التان" ليس آمنًا؛ سواء كان التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس أو أسرّة التسمير في الصالونات أو استخدام منتجات التسمير المزورة؛ مشيرًا إلى أن تغير لون البشرة دلالة على تلف الجلد.