البطيخ وحر الصيف.. هذا ما تفعله الفاكهة المحبوبة بأجسامنا

يُعتبر البطيخ فاكهة الصيف الأكثر شعبية في مختلف أنحاء العالم؛ نظرًا لما يملكه من فوائد تساعد في الحفاظ على الجسم رطبًا خلال فصل ترتفع فيه درجات الحرارة لمعدلات قياسية.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن البطيخ يحتوي على ماء بأكثر من 91%، وعندما يأكل الإنسان البطيخ بمعدل متوسط فكأنه شرب كوبًا كاملًا من الماء.
ويساعد الماء الموجود في البطيخ على الحفاظ على رطوبة الجسم، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا جدًّا في الطقس الحار، عندما يفقد الجسم السوائل من خلال التعرق.
ويحافظ الترطيب على أداء جسم الإنسان كما ينبغي، بدءًا من تعزيز تدفق الدم وحتى انتظام الأمعاء.
وقالت عالمة الطب الرياضي بجامعة "واين ستيت"، تمارا هيو بتلر: "إن أجسامنا تتعرف على جزيئات الماء وتستخدمها بغض النظر عن مصدرها".
وأضافت أن "الأطعمة الرطبة مثل الفواكه والخضراوات والحساء تعتبر مصادر للمياه"، كما يمكن أكل البطيخ مباشرة أو حتى تحويله إلى عصير.
ونظرًا لأن البطيخ يتكون في الغالب من الماء، فهو أيضًا منخفض السعرات الحرارية؛ حيث يحتوي الكوب الواحد على 46 سعرة حرارية فقط، بحسب موقع "الحرة".
وقالت أستاذة التغذية المساعدة في جامعة ألاباما، إيمي إليس: "يعتقد بعض الناس أن نسبة السكر فيه مرتفعة جدًّا لأن طعمه حلو جدًّا؛ لكنه في الحقيقة معتدل".
ويحتوي كوب واحد من مكعبات البطيخ على حوالى 9.5 غرام من السكر، وهو أقل من 13 غرامًا في كوب من التفاح المقطع أو ما يقرب من 15 غرامًا في كوب من التوت الأزرق.
وقالت اختصاصية التغذية ومديرة خدمات التغذية المتنقلة بمستشفى ماونت سيناي، سامانثا ديراس: إن السعرات الحرارية هي طاقة؛ لذا فإن البطيخ وحده لن يزود الجسم بما يكفي من الطاقة.
ولكن عندما تأكل البطيخ كجزء من نظام غذائي متوازن، فإن محتوى الماء والنكهة الحلوة يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع؛ حسب ما ذكرته ديراس.
وقالت أستاذة علوم الأغذية والتغذية بجامعة مينيسوتا، جوان سلافين: إن البطيخ لا يصلح للتعليب أو التجفيف أو التجميد؛ لذلك من الصعب الاستمتاع به خارج موسمه في الصيف.
وتعتقد الخبيرة "سلافين" أن ظهور البطيخ في موسم الصيف هو أحد الأسباب التي تجعل هذه الفاكهة محبوبة للغاية.