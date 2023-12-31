لا تشعل الحطب في مكان مغلق.. 5 نصائح من "سعود الطبية" لشتاء صحي آمن

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، 5 نصائح لشتاء صحي؛ مشيرة إلى الاستمتاع بالأجواء الشتوية، مع الأخذ في الاعتبار اتباع النصائح والإرشادات لشتاء صحي آمن.
ودعت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى "أخذ لقاح الإنفلونزا مع بداية موسم الشتاء"، و"تجنب إشعال الحطب أو النار في مكان مغلق"، و"الإكثار من شرب الماء لتجنب الجفاف".
وحثت "سعود الطبية" على "ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية جهاز المناعة والمحافظة على الوزن"، و"تناول غذاء غني بالألياف والبروتين مثل: الخضروات والفواكه والشوفان واللحوم والبقوليات".