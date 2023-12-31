لا تشعل الحطب في مكان مغلق.. 5 نصائح من "سعود الطبية" لشتاء صحي آمن

ودعت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى "أخذ لقاح الإنفلونزا مع بداية موسم الشتاء"، و"تجنب إشعال الحطب أو النار في مكان مغلق"، و"الإكثار من شرب الماء لتجنب الجفاف".