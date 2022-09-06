"غاز الضحك" يتسبب في شلل رجُل.. الأشعة تكشف تفاصيل صادمة

وذهب الرجل، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى قسم الطوارئ بعد أن تعرض لـ"وخز في ذراعيه وساقيه" لمدة ستة أسابيع، وصُدم الأطباء عندما علموا أنه لم يكن قادرًا على المشي لمدة أسبوعين كاملين قبل زيارة المستشفى.