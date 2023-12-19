"لا تفرقع البثور".. 5 وصايا عند التعرُّض للحروق الخفيفة يبرزها "القصيم الصحي"

كشف تجمُّع القصيم الصحي، عن 5 خطوات يُوصي أطباء الجلد باتباعها عند التعرُّض للحروق الخفيفة.
وأوضح التجمُّع، أن أطباء الجلد يُوصون لإسعاف الحروق الخفيفة بـ"غمر الحرق فوراً في ماء بارد لمدة 10 دقائق تقريباً أو حتى يهدأ الألم".
وأضاف: "تطبيق الهلام النفطي (petrolium jelly) مرتين إلى ثلاث مرات يومياً، ولا تضع المراهم أو معجون الأسنان أو الزبدة على الحرق، لأنها قد تسبّب العدوى.
وتابع: "قم بتغطية الحرق بضمادة معقمة وغير لاصقة"، مشيراً إلى أنه "إذا تشكلت البثور، دعها تشفى من تلقاء نفسها، لا تفرقع البثور".
وأكّد التجمُّع ،عبر حسابه على منصة "إكس"، أهمية حماية المنطقة المحترقة من أشعة الشمس، منبهاً إلى أن هذه الخطوات تساعد على تقليل الندبات، حيث يستمر الاحمرار الناتج عن الحرق أحيانًا لأسابيع، خاصة عند أصحاب البشرة الداكنة.
ودعا "القصيم الصحي"، إلى التوجّه الى الطوارئ في حال كان حرق الدرجة الأولى كبيراً جداً، أو إذا كان المصاب رضيعاً أو شخصاً مسناً.