"لا تفرقع البثور".. 5 وصايا عند التعرُّض للحروق الخفيفة يبرزها "القصيم الصحي"

وأكّد التجمُّع ،عبر حسابه على منصة "إكس"، أهمية حماية المنطقة المحترقة من أشعة الشمس، منبهاً إلى أن هذه الخطوات تساعد على تقليل الندبات، حيث يستمر الاحمرار الناتج عن الحرق أحيانًا لأسابيع، خاصة عند أصحاب البشرة الداكنة.