مختصة نفسية: المبالغة في استخدام الفلاتر تندرج تحت الاضطراب النفسي

وأوضحت "الكليب" أن هذا النوع من الاضطراب يجعل الشخص يعتقد بشكل غير عقلاني بأنه غير مقبول من الآخرين؛ مما يدفعه إلى الانعزال، أو المبالغة في إجراء عمليات التجميل، وحاليًا استخدام الفلاتر بشكل مبالغ فيه لإخفاء العيوب التي يعتقدونها بمظهرهم.