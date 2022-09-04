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مختصة نفسية: المبالغة في استخدام الفلاتر تندرج تحت الاضطراب النفسي

"الكليب": عدم تقبل المظهر يجعل صاحبه يعتقد بأنه مرفوض من الآخرين
المختصة النفسية ريناد الكليب
المختصة النفسية ريناد الكليب
سبق
سبق

أكدت المختصة النفسية ريناد الكليب، أن انشغال الأشخاص بالمظهر أو بعض العيوب فيه؛ يُعتبر نوعًا من اضطراب التشوه الجسمي.

وأوضحت "الكليب" أن هذا النوع من الاضطراب يجعل الشخص يعتقد بشكل غير عقلاني بأنه غير مقبول من الآخرين؛ مما يدفعه إلى الانعزال، أو المبالغة في إجراء عمليات التجميل، وحاليًا استخدام الفلاتر بشكل مبالغ فيه لإخفاء العيوب التي يعتقدونها بمظهرهم.

ولفتت المختصة النفسية في لقائها ببرنامج اليوم على "الإخبارية"، إلى أن المبالغة في استخدام الفلاتر بشكل كبير، يندرج تحت الاضطراب النفسي، وهي تعتبر مشكلة شبه جماعية.

الاضطراب النفسي
ريناد الكليب

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