دراسة حديثة تكشف عواقب صحية وخيمة للنوم أقل من ست ساعات يوميًا

وسأل الباحثون 1848 شخصًا في جراحات الممارس العام في النرويج عن مقدار النوم الذي يحصلون عليه كل ليلة في المتوسط، ثم سألوا عما إذا كانوا قد عانوا من عدوى في الجهاز التنفسي؛ مثل نزلات البرد أو التهاب المعدة أو التهاب المسالك البولية أو التهاب الجلد أو العين أو أي نوع آخر من العدوى في الأشهر الثلاثة السابقة.