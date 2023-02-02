"الصحة": 5 فوائد للمواظبة على شرب كميات كافية من الماء

واصلت وزارة الصحة، جهودها التوعوية حول أهمية المواظبة على شرب الماء ودورها في صحة الجسم.
وأوضحت الوزارة أن الكمية التي يجب أن يشربها الفرد من الماء يوميًّا، هي من 6 إلى 8 أكواب؛ موضحة أن شرب كميات أقل من الماء يسبب بطء عملية الأيض وزيادة الوزن.
وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك بحسابها بتويتر أن من أبرز فوائد الماء المحافظةُ على درجة حرارة الجسم في الوضع الطبيعي، وترطيب المفاصل وتخفيف الضغط عليها، وتفريغ فضلات الجسم عن طريق التبول والتعرق وتقليل الشعور بالجوع وحماية النخاع الشوكي وباقي أجهزة الجسم الحساسة.