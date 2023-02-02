"الصحة": 5 فوائد للمواظبة على شرب كميات كافية من الماء

وأوضحت الوزارة أن الكمية التي يجب أن يشربها الفرد من الماء يوميًّا، هي من 6 إلى 8 أكواب؛ موضحة أن شرب كميات أقل من الماء يسبب بطء عملية الأيض وزيادة الوزن.