لتكون الاختبارات سهلة.. 6 نصائح للطلاب: غذاء وجدول وإضاءة

وأضافت: "إذا فقدت تركيزك في أثناء المذاكرة ارتاح قليلاً لتعاود بتركيزٍ أفضل، ورتّب جدولك لتبدأ بأهم أولوياته، ثم اختر مكان إضاءة جيدة ومناسبة للمذاكرة، ونم مبكراً لتستيقظ مبكراً، واحضر قبل الاختبار بوقتٍ كافٍ، ثم اذهب إلى قاعة الاختبار مستعداً ومتوكلاً على الله".