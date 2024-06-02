حياتنا
لتكون الاختبارات سهلة.. 6 نصائح للطلاب: غذاء وجدول وإضاءة
التخفيف من تناول المنبهات والسكريات والابتعاد عن مصادر التشتت
قدّمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، حزمة من النصائح؛ لتكون الاختبارات سهلة على الطلاب والطالبات.
وحثّت المديرية، عبر إنفوجراف معلوماتي بحسابها على منصة "إكس"، على الحرص على تناول وجبة الإفطار، وتنويع الغذاء بقية اليوم بالفواكه والأطعمة الغنية بالأوميجا 3، والتخفيف من تناول المنبّهات والسكريات والابتعاد عن مصادر التشتت.
وأضافت: "إذا فقدت تركيزك في أثناء المذاكرة ارتاح قليلاً لتعاود بتركيزٍ أفضل، ورتّب جدولك لتبدأ بأهم أولوياته، ثم اختر مكان إضاءة جيدة ومناسبة للمذاكرة، ونم مبكراً لتستيقظ مبكراً، واحضر قبل الاختبار بوقتٍ كافٍ، ثم اذهب إلى قاعة الاختبار مستعداً ومتوكلاً على الله".