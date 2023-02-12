اكتشاف للمستقبل.. "بروتين طبيعي" في الرئة يشكّل حاجزًا وقائيًّا ضد "كورونا"

وجاء في التقرير أن هذا البروتين اكتُشف في الرئتين وخلايا الجلد واللسان، وكذلك في الغدد الليمفاوية وفي المشيمة، وربما يكون البروتين نوعًا من استجابة الجسم الطبيعية للعدوى؛ فهو يخلق نوعًا من الحاجز الذي يفصل الفيروس عن خلايا الرئة الأكثر حساسية لـCOVID-19".