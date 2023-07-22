موجود في جميع الكائنات الحية.. هرمون النوم يُطيل نضارة الأطعمة السريعة التلف

وبحسب ما نشرته مجلة Food Reviews International فقد ذكر الباحثون أن نحو 40 بالمئة من الفواكه والخضراوات الطازجة تفقد نضارتها في الطريق من المزرعة إلى المستهلك، ويكمن السبب الرئيس في تبريدها خلال عملية التخزين، حيث إن متوسط درجة حرارة تخزين الفواكه والخضراوات شبه الاستوائية في أغلب الأحيان يتراوح بين 4 و8 درجات مئوية، في حين أن درجة الحرارة المثالية لتخزينها هي 10 - 20 درجة مئوية.