100 يوم وسترى النتائج.. "الجوز" البوابة الذهبية لنمو عقل المراهقين

ويقول الباحث جوردي جولفيز رئيس فريق الدراسة من معهد أبحاث الصحة في برشلونة، إن "فترة المراهقة تنطوي على تغيرات حيوية وتحولات هرمونية تحفز نمو الفص الأمامي للمخ، وهو الجزء المسؤول عن الوظائف الذهنية لدى الانسان، وبالتالي إذا ما حصلت الخلايا العصبية في تلك المنطقة على المغذيات اللازمة، فإنها سوف تتلاحم بشكل أفضل".