تناول فيتامين "D".. دراستان ونتائج جديدة تنسف ما نعرفه عن فوائده

خلصت دراستان نشرتا في مجلة "نيو إنجلند" للطب، ومجلة لانسيت الطبية، إلى نتائج جديدة بشأن تناول فيتامين "D" تتعارض مع المعلومات الشائعة عن هذا النوع من المكملات الغذائية.
وحسب موقع "الحرة": كشفت دراسة لانسيت التي نشرت في 2014 أن تناول مكملات "فيتامين دي" لم يساعد في الوقاية من أمراض القلب وزيادة الوزن، أو اضطراب المزاج، والتصلب المتعدد، وأشارت إلى أنها "لم تسهم بزيادة كثافة العظام، ولم تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام".
وتوصلت دراسة مجلة "نيو إنجلند" إلى أن تناول هذه المكملات لم يخفض خطر الإصابة بالكسور.
وأشار تقرير نشرته مجلة فوربس إلى استمرار تناول الناس لـ"فيتامين دي"، وحتى استمرار توصية بعض الأطباء بأخذ هذا الفيتامين، مؤكدًا أن هذه الإرشادات تحتاج إلى مراجعة عادلة.
وأوضح أن الأشخاص المواظبين على تناول "فيتامين دي" لديهم المخاطر ذاتها للإصابة بكسور العظام مثل أولئك الذين لا يتناولونه، مضيفًا أن تناول هذه المكملات "لا يحدث أي فرق لدى الأشخاص".
وينصح تقرير "فوربس" بعدم تناول المكملات الغذائية التي تشمل: فيتامين سي، وفيتامي دي، وفيتامين أي، وفيتامين أيه، وفيتامين بي 6، والمكملات الغذائية بشكل عام.
وأشار تقرير فوربس إلى أن تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات قد يضر الجسم، ولذا يتوجب استشارة الطبيب في حال نقص الفيتامينات في الجسم، والتي قد ترتبط بمشاكل صحية أخرى يمكن أن يساعد الطبيب في معالجتها.