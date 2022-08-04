تناول فيتامين "D".. دراستان ونتائج جديدة تنسف ما نعرفه عن فوائده

وحسب موقع "الحرة": كشفت دراسة لانسيت التي نشرت في 2014 أن تناول مكملات "فيتامين دي" لم يساعد في الوقاية من أمراض القلب وزيادة الوزن، أو اضطراب المزاج، والتصلب المتعدد، وأشارت إلى أنها "لم تسهم بزيادة كثافة العظام، ولم تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام".