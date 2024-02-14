هل يجب غسل الأرز قبل الطهي؟! هيئة سلامة الأغذية الأوروبية تجيب

وشدّدت الهيئة على ضرورة غسل الأرز جيدًا قبل الطهي، حيث يمكن أن تزيل عملية شطف الأرز بالماء "6 مرات" بين 10 إلى 30% من الزرنيخ، كما يمكن تقليل نسبة المادة بطهي الأرز بكمية كبيرة من الماء والتخلص من الماء المتبقي، حيث يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى إزالة نحو 30 إلى 45% من الزرنيخ.