هل يجب غسل الأرز قبل الطهي؟! هيئة سلامة الأغذية الأوروبية تجيب

حذّرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية من طهي الأرز دون غسله جيدًا، حيث أشارت إلى ضرورة التخلص من الزرنيخ الذي يمكن أن يكون ملوّثًا في الماء المستخدم في زراعة الأرز.
وقامت الهيئة بتحديث تقييمها للتعرُّض الغذائي للزرنيخ بعد ظهور أدلة جديدة تشير إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.
ويحتوي الأرز كميات مختلفة من الزرنيخ، فالأرز البني يحتوي على مستويات أعلى منه مقارنة بالأرز التقليدي بنسبة تقدر بنحو 1.7 مرة، إضافة إلى ذلك، يؤثر مصدر الأرز أيضاً في تراكم هذا العنصر الخطير، حيث ترتفع نسبة الزرنيخ غير العضوي في الأرز المزروع في دول، مثل الهند وبنغلاديش، بسبب تلوّث مياه الري، وفقًا لهيئة سلامة الأغذية الأوروبية.
وشدّدت الهيئة على ضرورة غسل الأرز جيدًا قبل الطهي، حيث يمكن أن تزيل عملية شطف الأرز بالماء "6 مرات" بين 10 إلى 30% من الزرنيخ، كما يمكن تقليل نسبة المادة بطهي الأرز بكمية كبيرة من الماء والتخلص من الماء المتبقي، حيث يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى إزالة نحو 30 إلى 45% من الزرنيخ.
وأكّدت الهيئة أن تعرُّض الأفراد للزرنيخ غير العضوي الموجود في الأطعمة يثير مخاوف صحية، على الرغم من أنه عنصر طبيعي موجود في القشرة الأرضية وينتشر في البيئة بشكلٍ واسعٍ من خلال الانبعاثات الكربونية وحرائق الغابات وتآكل المعادن والصخور.
تشير التقارير العلمية إلى أن الزرنيخ غير العضوي، المعروف باسم "السم القوي"، يزيد من خطر الإصابة بأنواعٍ مختلفة من السرطانات، بما في ذلك سرطان الجلد والمثانة والرئة والكلى والكبد والبروستاتا. كما يمكن أن يسبّب أيضاً آفات جلدية وسمية عصبية وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات استقلاب الجلوكوز ومرض السكري.