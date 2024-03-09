تخلُّصك من السمنة والسكري.. عادة واحدة توقف "مقاومة الأنسولين" في الجسم

وتوضح "توماسون" أن مقاومة الأنسولين غالبًا ما تكون ناجمة عن عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة. "الإفراط في تناول الطعام، وتحديدًا الأطعمة التي تتطلّب الأنسولين؛ مثل الكربوهيدرات، وهو التأثير الغذائي الرئيسي على تطوير مقاومة الأنسولين". وتضيف: "إذ تلعب الكربوهيدرات المفرطة والسكريات المضافة دورًا حاسمًا في تطوير مقاومة الأنسولين بمرور الوقت".