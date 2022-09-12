نجران.. زراعة صمام تُنقذ مريضاً ثمانينياً وتنهي معاناته مع عيب خلقي بالقلب

وأوضحت "صحة نجران" أن المريض كان يعاني منذُ فترة طويلة ضيقاً في التنفس، وآلام الصدر، وعدم الاتزان بشكل مستمراً، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة اتضح أنه يعاني تضيقاً شديداً في الصمام الأورطي (الأبهري) ثنائي الشرفات، حيث يعد هذا النوع من أشهر أنواع العيوب الخلقية التي تُصيب القلب أثناء مرحلة التكوين.