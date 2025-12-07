"الهضم في الفم والأمعاء دماغ".. طبيبة أعصاب تكشف فائدة غير متوقعة لتناول الطعام ببطء

وتشير الطبيبة إلى أن الأكل ببطء ووعي ينشّط الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، ويخفض هرمون الكورتيزول، ويعزز اليقظة الذهنية والخروج من «دوامة الأفكار المقلقة». ولهذا تقترح أربع عادات بسيطة: أخذ نفس عميق قبل البدء، إبعاد الأجهزة الإلكترونية، مضغ كل لقمة 20–30 مرة، ووضع أدوات الأكل بعد كل لقمة. وتُدرج هذه النصائح ضمن مفهوم «الأكل الواعي». وتختتم بالقول إن تحويل الأكل من «مجرد ضرورة إلى راحة يومية بسيطة» يمكن أن يحوّل وجبة الغداء إلى «ملاذ للسكينة والاسترخاء» خلال دقائق.