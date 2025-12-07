"الهضم في الفم والأمعاء دماغ".. طبيبة أعصاب تكشف فائدة غير متوقعة لتناول الطعام ببطء

حذّرت أخصائية طب الأعصاب الدكتورة مارينا ديجيكيا من أن وتيرة الحياة السريعة تدفع كثيرين إلى تناول الطعام على عجل، ما يؤدي إلى اضطراب الهضم وارتفاع مستويات القلق والتوتر، وفق تقرير نشره موقع «غازيتا برس» الروسي.
وتوضح ديجيكيا أن الرابط الأساسي هو محور «الدماغ–الأمعاء»، إذ «تحتوي الأمعاء على ملايين الخلايا العصبية، وغالبا ما يطلق عليها اسم الدماغ الثاني». وعند الأكل بسرعة، تُرسل الأمعاء إشارات غير منتظمة إلى الدماغ، فيُفسَّر الثقل والانتفاخ على أنهما توتر داخلي.
وتؤكد أن «الهضم يبدأ في الفم وليس المعدة»، وأن المضغ الجيد يهيئ الجهاز الهضمي ويمنح الدماغ وقتا كافيا لتسجيل الشبع، الذي يتأخر عادة 10–20 دقيقة. أما ابتلاع اللقم الكبيرة فيخدع إشارات الشبع، ويزيد خطر الإفراط في الأكل وتقلبات سكر الدم المرتبطة بالتهيج ونوبات الهلع، خصوصا عند تناول الكربوهيدرات بسرعة.
وتشير الطبيبة إلى أن الأكل ببطء ووعي ينشّط الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، ويخفض هرمون الكورتيزول، ويعزز اليقظة الذهنية والخروج من «دوامة الأفكار المقلقة». ولهذا تقترح أربع عادات بسيطة: أخذ نفس عميق قبل البدء، إبعاد الأجهزة الإلكترونية، مضغ كل لقمة 20–30 مرة، ووضع أدوات الأكل بعد كل لقمة. وتُدرج هذه النصائح ضمن مفهوم «الأكل الواعي». وتختتم بالقول إن تحويل الأكل من «مجرد ضرورة إلى راحة يومية بسيطة» يمكن أن يحوّل وجبة الغداء إلى «ملاذ للسكينة والاسترخاء» خلال دقائق.