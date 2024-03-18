بسبب قلة الماء والنوم.. 5 نصائح لتفادي الهالات السوداء في رمضان

قد تحتوي منتجات التجميل على مواد قد تؤدي إلى تهيُّج الجلد أو ظهور التهاب، وتأثيرها على لون الجلد وتحويله، وفقما نقلت "اليوم السابع"، لكن لتجنب أضرار مرطب ومكياج العينين، عليك تجربة كمية طبيعية على جزءٍ صغيرٍ من منطقة العينين، ورصد النتائج التي تحدّد استكمال الاستعمال أم تغييره.