بسبب قلة الماء والنوم.. 5 نصائح لتفادي الهالات السوداء في رمضان

يسبّب تأثير الصيام لساعات طويلة، والسهر في التجمعات العائلية في رمضان، ومتابعة الدراسة أو العمل خلال اليوم، عدم الحصول على القسط الكافي من النوم، وظهور الهالات السوداء والأرق على الوجه، وخاصة منطقة العينين.
ولتجنب هذا الأمر قدّم موقع مجلة hello خمس خطوات للظهور بوجهٍ مشرقٍ وطبيعي.
استخدام كريم مرطب لمنطقة العينين، يعزّز من تهدئها، ويجنّب المنطقة من ظهور هالاتٍ سوداء أو تغييرٍ في لون الجلد، والاهتمام بأن يحتوي المرطب على الجلسرين والمواد الطبيعية؛ ما يؤثر في نضارتها.
قد تحتوي منتجات التجميل على مواد قد تؤدي إلى تهيُّج الجلد أو ظهور التهاب، وتأثيرها على لون الجلد وتحويله، وفقما نقلت "اليوم السابع"، لكن لتجنب أضرار مرطب ومكياج العينين، عليك تجربة كمية طبيعية على جزءٍ صغيرٍ من منطقة العينين، ورصد النتائج التي تحدّد استكمال الاستعمال أم تغييره.
تؤثر أشعة الشمس على تغيير البشرة وإضافة تصبغات للجلد، لكن باستعمال واقي الشمس يومياً حتى في الأيام الباردة يسهم في حماية البشرة وجعلها رطبة، وخاصة عند منطقة العينين.
ومن المهم احتواء منتجات عناية البشرة على فيتامينات، وخاصة فيتامين (أ) الذي يعزّز انتاج الكولاجين في البشرة، ويؤثر الكولاجين في جعل البشرة مشرقة أكثر، وأيضاً تجنُّب ظهور الهالات السوداء حول منطقة العينين، واستعمال كونسيلر باللون الأصفر واختيار اللون المناسب حتى لا يتحول تحت العينين إلى لون رمادي.
الأطعمة المالحة والسكريات التي تنتشر كثيراً في رمضان قادرة على تعريض الجلد للجفاف، لكن أخذ كميات مناسبة، والحرص على تناول نظام غذائي صحي متوازن خلال الإفطار والسحور، يسهمان في نضارة البشرة، وعدم ظهور الهالات السوداء في منطقة العينين.