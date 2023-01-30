هل النوم حتى وقت متأخر علامة على الكسل؟.. خبراء يجيبون

نضطر جميعًا إلى ضبط أجهزة المنبه للاستيقاظ في وقت محدد، لكن الكثيرين لا يستطيعون مغادرة الفراش عندما يحين الموعد، المبكر غالبًا، فيعيدون ضبطه إلى توقيت لاحق، وقد يصاحب ذلك التصرف المعتاد صوت داخلي يؤنب الشخص على كسله، وعدم بذله جهدًا كافيًا لتحسين أحواله، واستغلال الوقت بشكل أمثل بالاستيقاظ المبكر.