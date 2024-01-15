لاستعراض أهميتها ومصادرها .. "الغذاء والدواء" تصدر "دليل الفيتامينات"

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء "دليل الفيتامينات".
وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى استعراض معرفة دور الفيتامينات في جسم الإنسان ومصادرها وكمياتها في الغذاء الموصى به للفرد.
وجاء في الدليل الصادر عن الهيئة أن اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨـــﺎت ﺗﻌﺘﺒـــﺮ ﻣﺮﻛﺒـــﺎت ﻋﻀﻮﻳـــﺔ ﻻ ﺗﻤـــﺪ اﻟﺠﺴـــﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗـــﺔ وﻳﺤﺘﺎﺟﻬـــﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺿﺌﻴﻠﺔ.
وأوضح الدليل اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻨـﺎت ذاﺋﺒـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻟﻬـــﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺬوﺑﺎن ﻓـــﻲ اﻟﻤﺎء، وﻟﺬﻟك ﻳﻔﻘـــﺪ ﺟـــﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬـــﺎ ﺧﻼل اﻟﻄﻬﻲ، ﻛﻤـــﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ، إضافة إلى ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻨـــﺎت ذاﺋﺒـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺪﻫﻮن ﻳﺤﺘﺎج إليها اﻟﺠﺴـــﻢ ﺑﻜﻤﻴـــﺎت ﺿﺌﻴﻠﺔ وذﻟﻚ ﻟﻘﺪرة اﻟﺠﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺪ واﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ.
للاطلاع على الدليل الكامل: