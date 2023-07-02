واحد من كل شخصين مصابين بمرض باركنسون يُعتقد أنه يعاني الهلوسة بانتظام

وتم جمع بيانات عن 75 مريضاً يعانون مرض باركنسون، تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عاماً، باستخدام المقابلات النفسية العصبية لتقييم التدهور المعرفي وتخطيط كهربية الدماغ (EEG) لقياس الدماغ أثناء الراحة.. وسُئل المرضى أيضاً عن وجود أي تجارب لهم مع هلوسة الوجود.