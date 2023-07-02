واحد من كل شخصين مصابين بمرض باركنسون يُعتقد أنه يعاني الهلوسة بانتظام

أفاد الباحثون بأن واحداً من كل شخصيْن مصابيْن بمرض باركنسون يُعتقد أنه يعاني الهلوسة بانتظام، وبالنسبة لثلث المرضى، فإنها تظهر قبل ظهور أعراض أكثر انتشاراً، مثل الارتعاش.
وتم جمع بيانات عن 75 مريضاً يعانون مرض باركنسون، تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عاماً، باستخدام المقابلات النفسية العصبية لتقييم التدهور المعرفي وتخطيط كهربية الدماغ (EEG) لقياس الدماغ أثناء الراحة.. وسُئل المرضى أيضاً عن وجود أي تجارب لهم مع هلوسة الوجود.
ووجد الفريق أن التدهور المعرفي للوظيفة التنفيذية الأمامية -التي تغطي الانتباه وحل المشكلات والتنظيم العاطفي والتحكم في الانفعالات- كان أسرع على مدار خمس سنوات لدى المرضى الذين عانوا الهلوسة في وقتٍ مبكرٍ من تطور المرض.