بعدما قتلت طفلَيْن.. سحب 3.2 مليون نسخة من لعبة "تخنق الأولاد" من الأسواق

قررت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية؛ بناءً على نداء من شركة ألعاب، سحب أكثر من 3.2 مليون لعبة للأطفال من منتجات "كاليكو كريتيرز" من الأسواق، بعد أن سبّبت أدوات معينة في وفاة طفلَيْن، وفق ما ذكرت كل من "سي إن إن"، و"إن بي سي".