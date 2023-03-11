بعدما قتلت طفلَيْن.. سحب 3.2 مليون نسخة من لعبة "تخنق الأولاد" من الأسواق

قررت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية؛ بناءً على نداء من شركة ألعاب، سحب أكثر من 3.2 مليون لعبة للأطفال من منتجات "كاليكو كريتيرز" من الأسواق، بعد أن سبّبت أدوات معينة في وفاة طفلَيْن، وفق ما ذكرت كل من "سي إن إن"، و"إن بي سي".
وأُعلن ذلك، الخميس، والسحب يطاول المجموعات التي تحتوي على زجاجة حليب ومصاصة للأطفال، لأنها ربما تؤدي إلى اختناق الأطفال؛ ما يشكّل خطراً على حياتهم، وفقاً لما ذكرته لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية.
وحسب موقع "الحرة"، تنقل "إن بي سي" أن المطالبة تشمل إعادة الألعاب التي على شكل حيوانات، التي بيعت مع إكسسوارات منها زجاجة حليب ومصاصة الأطفال.
ووفق التقارير فإن شركة "Epoch Everlasting Play" ومقرها مدينة بين بروك بولاية نيوجيرسي، هي الشركة التي تنتج هذه الألعاب، وأشارت إلى أنها علمت بثلاث حوادث حصلت بسبب المصاصة المرفقة مع اللعب، بما في ذلك حالتا وفاة.
وأوضحت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية أن حالتَي الوفاة شملت طفلَيْن، الأولى حصلت في اليابان سنة 2015 مع طفل يبلغ من العمر 9 أشهر، والأخرى في نيو مكسيكو خلال 2018 مع طفل كان يبلغ من العمر سنتين.
وتمّ بيع هذه المجموعات، التي تراوحت أسعارها بين 10 و80 دولاراً، في متاجر وول مارت وغيرها من المتاجر في الولايات المتحدة وعلى الإنترنت وعلى موقع الشركة من يناير 2000 حتى ديسمبر 2021.