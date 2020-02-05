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"الخارجية" تنعى السفير "بوسطجي" بنيجيريا

عبر حسابها بـ"تويتر" مقدِّمة تعازيها لأسرته وذويه

نعت وزارة الخارجية أمس (الثلاثاء) السفير السعودي في نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، الذي وافته المنية.

ونشرت الوزارة عبر حسابها بتويتر نعيًا للسفير باسم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.


وقالت الوزارة إن بوسطجي أفنى معظم حياته في خدمة وطنه وقيادته، مقدمة تعازيها لأسرته وذويه.

وزارة الخارجية السفير السعودي في نيجيريا عدنان بوسطجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخارجية" تنعى السفير "بوسطجي" بنيجيريا
سبق

نعت وزارة الخارجية أمس (الثلاثاء) السفير السعودي في نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، الذي وافته المنية.

ونشرت الوزارة عبر حسابها بتويتر نعيًا للسفير باسم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.


وقالت الوزارة إن بوسطجي أفنى معظم حياته في خدمة وطنه وقيادته، مقدمة تعازيها لأسرته وذويه.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
02:00 AM

"الخارجية" تنعى السفير "بوسطجي" بنيجيريا

عبر حسابها بـ"تويتر" مقدِّمة تعازيها لأسرته وذويه

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,874

نعت وزارة الخارجية أمس (الثلاثاء) السفير السعودي في نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، الذي وافته المنية.

ونشرت الوزارة عبر حسابها بتويتر نعيًا للسفير باسم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.


وقالت الوزارة إن بوسطجي أفنى معظم حياته في خدمة وطنه وقيادته، مقدمة تعازيها لأسرته وذويه.

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