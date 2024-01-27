شاهد "الواقعة الأغرب".. تمساح ونسر وغزال ضمن أغذية فاسدة في منتزه بخميس مشيط

في تحرّك لمراقبي "الأمانة" إثر بلاغ.. 250 كجم لحوم غير صالحة "صودرت ثم أتلفت"

في واقعة غريبة لم يتوقعها المراقبون الصحيون في أمانة عسير أثناء تلقيهم بلاغًا عن وجود أغذية فاسدة في أحد مخيمات التنزه على طريق "المئة" بمدينة خميس مشيط؛ عثروا على تمساح ونسر وغزال وحيوانات نافقة ومخزنة بثلاجة اللحوم، ضمن كمية كبيرة من المواد الغذائية واللحوم الفاسدة.

وفي التفاصيل، وجد المراقبون من ضمن تلك اللحوم الفاسدة غزالًا وتمساحًا ونسرًا نافقين بثلاجة لحوم في أحد المخيمات؛ إضافة إلى وجود عدد خمسة غزلان لا تزال على قيد الحياة.

وجاءت تلك الضبطية بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لفرقة الرقابة المسائية بالأمانة؛ للوقوف على بلاغ يفيد بوجود أغذية ولحوم فاسدة في أحد مخيمات التنزّه بخميس مشيط، والذي يقوم بإعدادها ضمن الوجبات المقدمة على المتنزهين ومرتادي المخيم.

وأوضحت أمانة منطقة عسير أن من ضمن تلك المضبوطات التي تمت مصادرتها 250 كجم من اللحوم التي ظهرت عليها علامات التلف والفساد وانتهاء الصلاحية إضافة إلى افتقار الموقع للنظافة العامة وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بجانب رصد ظهور علامات الصدأ والتلف على التجهيزات، وتم إغلاق المخيم فورًا.

وأوضحت "الأمانة" أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات قبل إتلافها حتى حضور جهات الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات النظامية.

يُذكر أنه تم ضبط المخيم بمساندة من الهيئة السعودية للحياة الفطرية والقوات الخاصة للأمن البيئي والشرطة.