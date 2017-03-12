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الاتحاد الأوروبي ينتقد قرار "ترامب"

قال: كورونا أزمة عالمية تتطلب التعاون

انتقد قادة الاتحاد الأوروبي اليوم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحدود الأمريكية أمام المواطنين الأوروبيين لمدة شهر واحد.

وقال كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في بيان مشترك إن الفيروس كوفيد 19 هو أزمة عالمية، لا تقتصر على أي قارة، وتتطلب التعاون بدلاً من العمل من جانب واحد.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يوافق على الطابع أحادي الجانب للقرار الأمريكي بفرض حظر السفر ودون استشارة، مؤكداً أنه يتخذ إجراءاتٍ قويةً للحدِّ من انتشار الفيروس.

الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاتحاد الأوروبي ينتقد قرار "ترامب"
سبق

انتقد قادة الاتحاد الأوروبي اليوم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحدود الأمريكية أمام المواطنين الأوروبيين لمدة شهر واحد.

وقال كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في بيان مشترك إن الفيروس كوفيد 19 هو أزمة عالمية، لا تقتصر على أي قارة، وتتطلب التعاون بدلاً من العمل من جانب واحد.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يوافق على الطابع أحادي الجانب للقرار الأمريكي بفرض حظر السفر ودون استشارة، مؤكداً أنه يتخذ إجراءاتٍ قويةً للحدِّ من انتشار الفيروس.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
03:00 PM

الاتحاد الأوروبي ينتقد قرار "ترامب"

قال: كورونا أزمة عالمية تتطلب التعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انتقد قادة الاتحاد الأوروبي اليوم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحدود الأمريكية أمام المواطنين الأوروبيين لمدة شهر واحد.

وقال كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في بيان مشترك إن الفيروس كوفيد 19 هو أزمة عالمية، لا تقتصر على أي قارة، وتتطلب التعاون بدلاً من العمل من جانب واحد.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يوافق على الطابع أحادي الجانب للقرار الأمريكي بفرض حظر السفر ودون استشارة، مؤكداً أنه يتخذ إجراءاتٍ قويةً للحدِّ من انتشار الفيروس.

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