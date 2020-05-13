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"كورونا" يصيب الحكم الدولي العراقي "مهند قاسم"

كشفت تقارير صحفية عراقية أن الحكم الدولي العراقي مهند قاسم قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد أن أظهرت نتائج الفحص المبدئي للحكم نتيجة إيجابية.

وبحسب ما نقلت قناة العراقية الفضائية فإن قاسم يخضع حاليًا للحجر والعلاج في مستشفى ابن الخطيب في العراق.

يُذكر أن تلك الإصابة هي الأولى بين الحكام العراقيين لكنها الحالة الرابعة في الوسط الرياضي العراقي.

وسبق للحكم الدولي العراقي أن قاد مباريات دولية غاية في الأهمية مثل نهائي كأس الخليج 22، عام 2014 بين الأخضر السعودي وقطر، وغيرها من المباريات المهمة في دوري أبطال آسيا.

مهند قاسم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كورونا" يصيب الحكم الدولي العراقي "مهند قاسم"
سبق

كشفت تقارير صحفية عراقية أن الحكم الدولي العراقي مهند قاسم قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد أن أظهرت نتائج الفحص المبدئي للحكم نتيجة إيجابية.

وبحسب ما نقلت قناة العراقية الفضائية فإن قاسم يخضع حاليًا للحجر والعلاج في مستشفى ابن الخطيب في العراق.

يُذكر أن تلك الإصابة هي الأولى بين الحكام العراقيين لكنها الحالة الرابعة في الوسط الرياضي العراقي.

وسبق للحكم الدولي العراقي أن قاد مباريات دولية غاية في الأهمية مثل نهائي كأس الخليج 22، عام 2014 بين الأخضر السعودي وقطر، وغيرها من المباريات المهمة في دوري أبطال آسيا.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
01:20 AM
اخر تعديل
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
04:17 AM

"كورونا" يصيب الحكم الدولي العراقي "مهند قاسم"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
4,976

كشفت تقارير صحفية عراقية أن الحكم الدولي العراقي مهند قاسم قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد أن أظهرت نتائج الفحص المبدئي للحكم نتيجة إيجابية.

وبحسب ما نقلت قناة العراقية الفضائية فإن قاسم يخضع حاليًا للحجر والعلاج في مستشفى ابن الخطيب في العراق.

يُذكر أن تلك الإصابة هي الأولى بين الحكام العراقيين لكنها الحالة الرابعة في الوسط الرياضي العراقي.

وسبق للحكم الدولي العراقي أن قاد مباريات دولية غاية في الأهمية مثل نهائي كأس الخليج 22، عام 2014 بين الأخضر السعودي وقطر، وغيرها من المباريات المهمة في دوري أبطال آسيا.

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