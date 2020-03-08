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لهذه الأسباب سجلت الولايات المتحدة أعلى "نسبة وفيات" بـ"كورونا"

من خلال مقارنة عدد الضحايا مع حالات الإصابة المؤكدة المبلغ عنها

سجلت الولايات المتحدة أعلى نسبة وفيات في العالم جراء فيروس "كورونا" المستجدّ، من خلال مقارنة عدد الضحايا مع حالات الإصابة المؤكدة المبلغ عنها.

ووفقًا لشبكة "أميركا أونلاين" الإخبارية، فإن 5.4 بالمئة من الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة توفيت حتى الآن.

وأضاف المصدر: "هذا أكبر معدل مقارنة مع 3.4 بالمئة الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، و3.7 بالمئة الذي جرى تسجيله في بر الصين الرئيسي"؛ حيث ظهر المرض لأول مرة.

وأوضحت "أميركا أونلاين" أن هذا المعدل لا يعني بالضرورة أن كورونا "أكثر خطورة" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الخبراء يرجحون أن السبب يعود إلى الاختبارات المحدودة التي أجرتها البلاد حتى الآن.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": لم يتم إجراء اختبارات "كورونا" واسعة النطاق في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، على اعتبار أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وضع معايير صارمة أمام المختبرات والمراكز الصحية المؤهلة للقيام بهذه المهمة.

وحتى يوم الأربعاء الماضي، لم تختبر السلطات الصحية الأميركية سوى الأشخاص الذين "احتكوا" بحالة مصابة بـ"كورونا"، أو الذين قدموا من بلد يشهد تفشّيًا للفيروس المستجدّ.

ويقول مراقبون: إنه في حال جرى اختبار الأشخاص الذين يعانون من "الأعراض البسيطة"، فإن معدل الوفيات سينخفض على الأرجح.

فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة

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لهذه الأسباب سجلت الولايات المتحدة أعلى "نسبة وفيات" بـ"كورونا"
سبق

سجلت الولايات المتحدة أعلى نسبة وفيات في العالم جراء فيروس "كورونا" المستجدّ، من خلال مقارنة عدد الضحايا مع حالات الإصابة المؤكدة المبلغ عنها.

ووفقًا لشبكة "أميركا أونلاين" الإخبارية، فإن 5.4 بالمئة من الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة توفيت حتى الآن.

وأضاف المصدر: "هذا أكبر معدل مقارنة مع 3.4 بالمئة الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، و3.7 بالمئة الذي جرى تسجيله في بر الصين الرئيسي"؛ حيث ظهر المرض لأول مرة.

وأوضحت "أميركا أونلاين" أن هذا المعدل لا يعني بالضرورة أن كورونا "أكثر خطورة" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الخبراء يرجحون أن السبب يعود إلى الاختبارات المحدودة التي أجرتها البلاد حتى الآن.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": لم يتم إجراء اختبارات "كورونا" واسعة النطاق في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، على اعتبار أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وضع معايير صارمة أمام المختبرات والمراكز الصحية المؤهلة للقيام بهذه المهمة.

وحتى يوم الأربعاء الماضي، لم تختبر السلطات الصحية الأميركية سوى الأشخاص الذين "احتكوا" بحالة مصابة بـ"كورونا"، أو الذين قدموا من بلد يشهد تفشّيًا للفيروس المستجدّ.

ويقول مراقبون: إنه في حال جرى اختبار الأشخاص الذين يعانون من "الأعراض البسيطة"، فإن معدل الوفيات سينخفض على الأرجح.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
08:38 AM

لهذه الأسباب سجلت الولايات المتحدة أعلى "نسبة وفيات" بـ"كورونا"

من خلال مقارنة عدد الضحايا مع حالات الإصابة المؤكدة المبلغ عنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة أعلى نسبة وفيات في العالم جراء فيروس "كورونا" المستجدّ، من خلال مقارنة عدد الضحايا مع حالات الإصابة المؤكدة المبلغ عنها.

ووفقًا لشبكة "أميركا أونلاين" الإخبارية، فإن 5.4 بالمئة من الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة توفيت حتى الآن.

وأضاف المصدر: "هذا أكبر معدل مقارنة مع 3.4 بالمئة الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، و3.7 بالمئة الذي جرى تسجيله في بر الصين الرئيسي"؛ حيث ظهر المرض لأول مرة.

وأوضحت "أميركا أونلاين" أن هذا المعدل لا يعني بالضرورة أن كورونا "أكثر خطورة" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الخبراء يرجحون أن السبب يعود إلى الاختبارات المحدودة التي أجرتها البلاد حتى الآن.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": لم يتم إجراء اختبارات "كورونا" واسعة النطاق في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، على اعتبار أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وضع معايير صارمة أمام المختبرات والمراكز الصحية المؤهلة للقيام بهذه المهمة.

وحتى يوم الأربعاء الماضي، لم تختبر السلطات الصحية الأميركية سوى الأشخاص الذين "احتكوا" بحالة مصابة بـ"كورونا"، أو الذين قدموا من بلد يشهد تفشّيًا للفيروس المستجدّ.

ويقول مراقبون: إنه في حال جرى اختبار الأشخاص الذين يعانون من "الأعراض البسيطة"، فإن معدل الوفيات سينخفض على الأرجح.

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