النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نصائح صيفية لـ"المسند": تجنبوا التعرض للشمس بهذا الوقت وبالغوا في شرب الماء

تساءل: هل نرى مستقبلاً (كبسولات) لمنع الشعور بالحر؟!.. أزعم أنها سيحدث يومًا ما

دعا الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، في توجيهات صيفية؛ إلى تجنب التعرض للشمس حين تكون الأشعة في ذروتها (من 10 ص حتى 3 م) وألا يكون الإنسان في العراء عندما يكون ظله أقصر من طوله.

وفي التفاصيل، نصح الدكتور "المسند" عبر تغريدة من حسابه بتويتر باستخدام نظارة شمسية للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، والإكثار والمبالغة في شرب الماء".

وتساءل "المسند"‏: "هل نرى في قابل الأيام اختراعًا وتركيبة كيميائية (كبسولات) من يتناولها لا يشعر بالحر! على الرغم من كون الحرارة 50 درجة مئوية؟ ‏أزعم أنه سيحدث يومًا ما".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نصائح صيفية لـ"المسند": تجنبوا التعرض للشمس بهذا الوقت وبالغوا في شرب الماء
سبق

دعا الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، في توجيهات صيفية؛ إلى تجنب التعرض للشمس حين تكون الأشعة في ذروتها (من 10 ص حتى 3 م) وألا يكون الإنسان في العراء عندما يكون ظله أقصر من طوله.

وفي التفاصيل، نصح الدكتور "المسند" عبر تغريدة من حسابه بتويتر باستخدام نظارة شمسية للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، والإكثار والمبالغة في شرب الماء".

وتساءل "المسند"‏: "هل نرى في قابل الأيام اختراعًا وتركيبة كيميائية (كبسولات) من يتناولها لا يشعر بالحر! على الرغم من كون الحرارة 50 درجة مئوية؟ ‏أزعم أنه سيحدث يومًا ما".

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
11:39 PM

نصائح صيفية لـ"المسند": تجنبوا التعرض للشمس بهذا الوقت وبالغوا في شرب الماء

تساءل: هل نرى مستقبلاً (كبسولات) لمنع الشعور بالحر؟!.. أزعم أنها سيحدث يومًا ما

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
2,391

دعا الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، في توجيهات صيفية؛ إلى تجنب التعرض للشمس حين تكون الأشعة في ذروتها (من 10 ص حتى 3 م) وألا يكون الإنسان في العراء عندما يكون ظله أقصر من طوله.

وفي التفاصيل، نصح الدكتور "المسند" عبر تغريدة من حسابه بتويتر باستخدام نظارة شمسية للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، والإكثار والمبالغة في شرب الماء".

وتساءل "المسند"‏: "هل نرى في قابل الأيام اختراعًا وتركيبة كيميائية (كبسولات) من يتناولها لا يشعر بالحر! على الرغم من كون الحرارة 50 درجة مئوية؟ ‏أزعم أنه سيحدث يومًا ما".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,334
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,166
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,299
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,947

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة