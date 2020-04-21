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فيديو مروّع .. لحظة انطلاق صاروخ بالخطأ من مقاتلة على الأرض

ضرب منزل قائد الحرس فقتل 5 بينهم 3 أطفال

كانت طائرة مقاتلة تستعد للإقلاع من قاعدة "أدجي كوساي" العسكرية في تشاد، حين انطلق منها صاروخ بطريق الخطأ، فاخترق خزان وقود فارغ، وطائرة نقل فرنسية، ثم انحرف عن مساره ليضرب منزل أحد قادة الجيش التشادي، ويقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، ويصيب 4 آخرين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الساعة 11:13 ظهر يوم الجمعة الماضي في قاعدة "أدجي كوساي" العسكرية بالعاصمة التشادية إنجامينا، حينما كانت طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي سو- 25"، روسية الصنع على الأرض، تستعد للإقلاع في مهمة قتالية.

ويظهر شريط الفيديو المروع، كيف انطلق الصاروخ فجأة من خلف المقاتلة، ليخترق خزان وقود، ثم يصطدم بطائرة نقل فرنسية من طراز "هيركيوليز سي – 130"، لينحرف الصاروخ بقوة ويتوجّه نحو منزل الجنرال محمد صلاح إبراهيم؛ نائب قائد الحرس، فيقتل 5 أشخاص؛ بينهم 3 أطفال، ويصيب 4 آخرين، ولم يصب الجنرال "إبراهيم" في الحادث، حسب الصحيفة.

وعلى الفور وصلت سيارات الإطفاء والإسعاف التابعة للقوات الفرنسية الموجودة في القاعدة العسكرية للمشاركة في الحرب ضد جماعة "بوكو حرام" في تشاد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وقال رئيس أركان الجيش التشادي الجنرال أباكر عبدالكريم داود: "إن الصاروخ توجّه نحو منازل أسر القادة العسكريين الملحقة بالقاعدة، فأصاب منزل الجنرال إبراهيم، وتسبّب في وقوع الضحايا".

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية: أن خزان الوقود كان فارغاً، ولهذا اخترقه الصاروخ دون أن يحدث انفجاراً.

وفتحت السلطات التشادية تحقيقاً موسعا في الحادث.

طائرة مقاتلة صاروخ تشاد

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فيديو مروّع .. لحظة انطلاق صاروخ بالخطأ من مقاتلة على الأرض
سبق

كانت طائرة مقاتلة تستعد للإقلاع من قاعدة "أدجي كوساي" العسكرية في تشاد، حين انطلق منها صاروخ بطريق الخطأ، فاخترق خزان وقود فارغ، وطائرة نقل فرنسية، ثم انحرف عن مساره ليضرب منزل أحد قادة الجيش التشادي، ويقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، ويصيب 4 آخرين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الساعة 11:13 ظهر يوم الجمعة الماضي في قاعدة "أدجي كوساي" العسكرية بالعاصمة التشادية إنجامينا، حينما كانت طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي سو- 25"، روسية الصنع على الأرض، تستعد للإقلاع في مهمة قتالية.

ويظهر شريط الفيديو المروع، كيف انطلق الصاروخ فجأة من خلف المقاتلة، ليخترق خزان وقود، ثم يصطدم بطائرة نقل فرنسية من طراز "هيركيوليز سي – 130"، لينحرف الصاروخ بقوة ويتوجّه نحو منزل الجنرال محمد صلاح إبراهيم؛ نائب قائد الحرس، فيقتل 5 أشخاص؛ بينهم 3 أطفال، ويصيب 4 آخرين، ولم يصب الجنرال "إبراهيم" في الحادث، حسب الصحيفة.

وعلى الفور وصلت سيارات الإطفاء والإسعاف التابعة للقوات الفرنسية الموجودة في القاعدة العسكرية للمشاركة في الحرب ضد جماعة "بوكو حرام" في تشاد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وقال رئيس أركان الجيش التشادي الجنرال أباكر عبدالكريم داود: "إن الصاروخ توجّه نحو منازل أسر القادة العسكريين الملحقة بالقاعدة، فأصاب منزل الجنرال إبراهيم، وتسبّب في وقوع الضحايا".

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية: أن خزان الوقود كان فارغاً، ولهذا اخترقه الصاروخ دون أن يحدث انفجاراً.

وفتحت السلطات التشادية تحقيقاً موسعا في الحادث.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
11:21 AM

فيديو مروّع .. لحظة انطلاق صاروخ بالخطأ من مقاتلة على الأرض

ضرب منزل قائد الحرس فقتل 5 بينهم 3 أطفال

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أيمن حسن - الرياض
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4,370

كانت طائرة مقاتلة تستعد للإقلاع من قاعدة "أدجي كوساي" العسكرية في تشاد، حين انطلق منها صاروخ بطريق الخطأ، فاخترق خزان وقود فارغ، وطائرة نقل فرنسية، ثم انحرف عن مساره ليضرب منزل أحد قادة الجيش التشادي، ويقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، ويصيب 4 آخرين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الساعة 11:13 ظهر يوم الجمعة الماضي في قاعدة "أدجي كوساي" العسكرية بالعاصمة التشادية إنجامينا، حينما كانت طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي سو- 25"، روسية الصنع على الأرض، تستعد للإقلاع في مهمة قتالية.

ويظهر شريط الفيديو المروع، كيف انطلق الصاروخ فجأة من خلف المقاتلة، ليخترق خزان وقود، ثم يصطدم بطائرة نقل فرنسية من طراز "هيركيوليز سي – 130"، لينحرف الصاروخ بقوة ويتوجّه نحو منزل الجنرال محمد صلاح إبراهيم؛ نائب قائد الحرس، فيقتل 5 أشخاص؛ بينهم 3 أطفال، ويصيب 4 آخرين، ولم يصب الجنرال "إبراهيم" في الحادث، حسب الصحيفة.

وعلى الفور وصلت سيارات الإطفاء والإسعاف التابعة للقوات الفرنسية الموجودة في القاعدة العسكرية للمشاركة في الحرب ضد جماعة "بوكو حرام" في تشاد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وقال رئيس أركان الجيش التشادي الجنرال أباكر عبدالكريم داود: "إن الصاروخ توجّه نحو منازل أسر القادة العسكريين الملحقة بالقاعدة، فأصاب منزل الجنرال إبراهيم، وتسبّب في وقوع الضحايا".

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية: أن خزان الوقود كان فارغاً، ولهذا اخترقه الصاروخ دون أن يحدث انفجاراً.

وفتحت السلطات التشادية تحقيقاً موسعا في الحادث.

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